ЦСКА – «Ахмат». Фернандес отличился во втором матче подряд (видео) - Советский спорт
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25 августа 2019 17:20ФутболКоноплев Александр

ЦСКА – «Ахмат». Фернандес отличился во втором матче подряд (видео)

В матче седьмого тура российской премьер-лиги ЦСКА – «Ахмат» открыт счет.

На 44-й минуте отличился Марио Фернандес. Он же забил в матче шестого тура против «Спартака» (1:2).

Для россиянина с бразильскими корнями это четвертый гол в российских чемпионатах.

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