ЦСКА – «Ахмат». Фернандес отличился во втором матче подряд (видео) В матче седьмого тура российской премьер-лиги ЦСКА – «Ахмат» открыт счет.

На 44-й минуте отличился Марио Фернандес. Он же забил в матче шестого тура против «Спартака» (1:2).

Для россиянина с бразильскими корнями это четвертый гол в российских чемпионатах.