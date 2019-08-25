«Крылья Советов» – «Спартак». Стартовые составы Матч пройдет в Самаре. Начало в 19:00 по Москве.

Загрузка... Тренерские штабы «Крыльев» и «Спартака» назвали составы на матч седьмого тура российской премьер-лиги. «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Кабутов, Мияйлович, Антон, Гынсарь, Канунников, Соболев. Запасные: Конюхов, Овсянников, Полухятов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Смирнов, Голенков, Радонич. «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов, Зобнин, Умяров, Шюррле, Тиль, Ларссон. Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Кутепов, Ананидзе, Ташаев, Гулиев, З. Бакаев, Мельгарехо, С. Бакаев, Игнатов, Мелкадзе. Матч пройдет в Самаре. Начало в 19:00 по Москве.