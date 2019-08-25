ЦСКА – «Ахмат». Чалов забил и отдал передачу ЦСКА – «Ахмат» – 3:0.

В матче седьмого тура российской премьер-лиги ЦСКА – «Ахмат» забито два мяча.

Нападающий армейцев Федор Чалов забил на 66-й минуте, а не 73-й отдал голевую передачу на Николу Влашича.

Армейцы ведут – 3:0.