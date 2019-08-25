«Ростов» – «Рубин». Шомуродов забил пятый мяч в сезоне (видео)

В матче седьмого тура российской премьер-лиги «Ростов» – «Рубин» забит второй мяч.
Его автором на 29-й минуте стал нападающий дончан Эльдор Шомуродов, сделавший счет 1:1.
Для форварда это пятый мяч в сезоне.
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