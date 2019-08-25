«Ростов» – «Рубин». Шомуродов забил пятый мяч в сезоне (видео) «Ростов» – «Рубин» – 1:1.

В матче седьмого тура российской премьер-лиги «Ростов» – «Рубин» забит второй мяч.

Его автором на 29-й минуте стал нападающий дончан Эльдор Шомуродов, сделавший счет 1:1.

Для форварда это пятый мяч в сезоне.