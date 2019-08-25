«Крылья» – «Спартак». Соболев вышел в лидеры бомбардирской гонки (видео) «Крылья» – «Спартак» – 1:0.

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В матче седьмого тура российской премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» открыт счет.

На 42-й минуте отличился Александр Соболев, для которого этот мяч стал шестым в сезоне. На данный момент он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.