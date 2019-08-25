Виктор Гончаренко: Набабкин пропустит несколько недель - Советский спорт
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25 августа 2019 20:04ФутболКоноплев Александр

Виктор Гончаренко: Набабкин пропустит несколько недель

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травме защитника Кирилла Набабкина, полученной в матче седьмого тура российской премьер-лиги против «Ахмата» (3:0).

– Конечно, мы рады победе. Было хорошее движение, хорошая игра. Мы продолжаем расти. Но есть и ложка дегтя — это постоянные травмы. Из-за них сложно усилить игру во втором тайме. Когда ты делаешь вынужденную замену в первом тайме, у тебя получается минус один футболист, чтобы освежить игру во втором. Но движение есть. Людей мало, но наш малочисленный отряд движется вперед.

Мы оценим состояние Сигурдссона на этой неделе. Вполне возможно, что ему придется восстанавливаться еще какое-то время. У Набабкина ситуация сложнее, у него мышечное повреждение, он пропустит несколько недель. Может быть, к осенней части подойдет Дзагоев. Ждем подкрепление в его лице. Васин? Надеемся, что подойдет к Туле, – приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

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