«Крылья Советов» – «Спартак». Ларссон забил первый мяч за красно-белых (видео) «Крылья Советов» – «Спартак» – 1:1.

В матче седьмого тура российской премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» забит второй мяч.

На 54-й минуте отличился Джордан Ларссон. Для шведа этот гол стал первым в составе красно-белых.