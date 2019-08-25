Комличенко забил четыре гола в матче чемпионата Чехии Ударный матч!

В матче седьмого тура чемпионата Чехии «Млада-Болеслав» дома обыграл «Ческе Будеевице» – 4:2.

По ходу встречи хозяева уступали 0:2, но в итоге победили. Российский форвард Николай Комличенко оформил покер – он отличился на 45-й, 45+2-й, 54-й и 67-й минутах.

Теперь на счету россиянина пять мячей и одна голевая передача в четырех играх – несколько встреч он пропустил из-за травмы.