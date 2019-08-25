«Ростов» – «Рубин». Хозяева забили под занавес встречи (видео) «Ростов» – «Рубин» – 2:1.

Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов отличился на 87-й минуте матча с «Рубином» в матче седьмого тура российской премьер-лиги.

Счет стал 2:1.

Для хавбека это первый гол в высшем дивизионе чемпионата России.