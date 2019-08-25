«Ростов» дома обыграл «Рубин» В матче седьмого тура чемпионата России «Ростов» на своем поле нанес поражение «Рубину» – 2:1.

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В составе победителей отличились Элдор Шомуродов и Александр Саплинов. У гостей забил Евгений Марков.

У «Ростова» – 14 очков. Столько же у «Краснодара», «Спартака», «Локомотива» и «Зенита», но дончане занимают пятую строчку. В следующем туре они сыграют с «Локомотивом» на выезде.

У «Рубина» – десять очков и седьмое место. В следующем туре казанцы примут дома «Сочи».

РПЛ

Седьмой тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Рубин» (Казань) – 2:1 (1:1)

Голы: Марков, 15 (0:1); Шомуродов, 29 (1:1); Саплинов, 87 (2:1).

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Саплинов (Долгов, 90+2), Глебов (Зуев, 76), Еременко, Ионов (Логашов, 90), Шомуродов.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Сорокин, Степанов, Башкиров, Игорь Коновалов, Подберезкин (Кварацхелия, 44), Зурико, Марков, Микелтадзе (Макаров, 89).

Предупреждение: Шомуродов, 90+2 – нет.