«Ростов» дома обыграл «Рубин»

В составе победителей отличились Элдор Шомуродов и Александр Саплинов. У гостей забил Евгений Марков.
У «Ростова» – 14 очков. Столько же у «Краснодара», «Спартака», «Локомотива» и «Зенита», но дончане занимают пятую строчку. В следующем туре они сыграют с «Локомотивом» на выезде.
У «Рубина» – десять очков и седьмое место. В следующем туре казанцы примут дома «Сочи».
РПЛ
Седьмой тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Рубин» (Казань) – 2:1 (1:1)
Голы: Марков, 15 (0:1); Шомуродов, 29 (1:1); Саплинов, 87 (2:1).
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Саплинов (Долгов, 90+2), Глебов (Зуев, 76), Еременко, Ионов (Логашов, 90), Шомуродов.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Сорокин, Степанов, Башкиров, Игорь Коновалов, Подберезкин (Кварацхелия, 44), Зурико, Марков, Микелтадзе (Макаров, 89).
Предупреждение: Шомуродов, 90+2 – нет.