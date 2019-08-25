«Арсенал» – «Оренбург». Стартовые составы

Тренерские штабы «Арсенала» и «Оренбурга» назвали составы на матч седьмого тура российской премьер-лиги.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Бауэр, Довбня, Берхамов, Э. Кангва, Володько, Аджоев, Коне, Пантелеев, Банда, Денисов, К. Кангва.
«Оренбург»: Руденко, Шахов, Сиваков, Афонин, Малых, Терехов, Мишкич, Аюпов, Черных, Скофлек, Деспот.
Запасные: Довбня, Чуканов, Москвичев, Фамейе, Кулишев, Козлов, Маляров, Галаджан.
Матч пройдет в Туле. Начало – в 21.30 по московскому времени.