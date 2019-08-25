Евгений Ловчев: «Спартак» играл только на победу и заслуженно победил Наш обозреватель о матче 7-го тура РПЛ «Крылья Советов» - «Спартак».

- «Спартак» выиграл по делу. Да, кто-то может сказать, что если б не сэйв Максименко в концовке, красно-белые, видимо, проиграли бы. Но «Спартак» не хотел довольствоваться ничьей, он играл только на победу, до самого финального свистка атаковал и заслуженно победил. Я смотрел матч, и в концовке не покидала мысль: сейчас забьют. Так и вышло.