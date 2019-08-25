Олег Кононов: Впереди очень сложный матч с «Брагой» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над «Крыльями Советов» (2:1) в матче седьмого тура российской премьер-лиги не смог объяснить, почему его команда во вторых таймах играет лучше, чем в первых.

Загрузка... – Волевая победа, хорошая игра. После матча просто поздравил ребят. Впереди очень сложный матч с «Брагой», и надо копить энергию, восстанавливаться. Почему во втором тайме резко прибавляем? Чего-то особенного в перерыве не делаем. Наверное, все нормально. Команда готова, хочет прибавлять и прибавляет во втором тайме. Дай бог, чтобы это было и в дальнейших играх, – сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер». «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.