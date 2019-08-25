Олег Кононов: Впереди очень сложный матч с «Брагой»

– Волевая победа, хорошая игра. После матча просто поздравил ребят. Впереди очень сложный матч с «Брагой», и надо копить энергию, восстанавливаться. Почему во втором тайме резко прибавляем? Чего-то особенного в перерыве не делаем. Наверное, все нормально. Команда готова, хочет прибавлять и прибавляет во втором тайме. Дай бог, чтобы это было и в дальнейших играх, – сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.
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