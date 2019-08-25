Олег Кононов: У «Спартака» есть кандидат на усиление Главный тренер «Спартака» Олег Кононов не исключил, что клуб купит еще одного футболиста до закрытия трансферного летнего окна.

– Есть финансовый fair play, и клуб его соблюдает. У нас есть один кандидат на усиление. Посмотрим, получится ли взять его до конца трансферного окна, – приводит слова Кононова ТАСС.

Летом 2019 года «Спартак» приобрел Эсекиеля Понсе, Резиуана Мирзова, Гуса Тила, Джордана Ларссона и взял в аренду Андре Шюррле.