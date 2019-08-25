«ПСЖ» без Неймара разгромил «Тулузу» «ПСЖ» одержал вторую победу и с шестью очками занимает третье место.

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В матче третьего тура чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле победил «Тулузу» – 4:0.

Дубль на счету Эрик-Максима Шупо-Мотинга (50-я и 75-я минуты). На 83-й минуте отличился Маркиньос. Еще один мяч гости забили в свои ворота (55).

Напомним, что парижане обходятся без своей главной звезды – Неймара. Он не попадает в заявку из-за желания покинуть клуб.