Дубль Ибрагимовича не помог «Гэлакси» победить в дерби с «Лос-Анджелесом» (видео)

«Гэлакси» сыграли вничью в дерби с «Лос-Анджелесом» (3:3) в матче регулярного чемпионата MLS на Banc of California Stadium.
В первом тайме форвард «Гэлакси» Златан Ибрагимович дважды выводил свою команду вперед. Теперь у 37-летнего шведа 22 гола в 22 матчах сезона.
В свою очередь в составе «Лос-Анджелеса» дублем отметился ганец Латиф Блессинг. А от поражения лидера лиги спас лучший бомбардир чемпионата мексиканец Карлос Вела, забивший свой 27-й гол.
«Лос-Анджелес» набрал 62 очка и продолжает лидировать в Западной конференции и всей лиги. У «Гэлакси» 42 очка и четвертое место в конференции.
В своих следующих матчах 1 сентября «Лос-Анджелес» примет «Миннесоту», а «Гэлакси» сыграют в гостях с «Сиэтл Саундерс».
MLS
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» – «Гэлакси» – 3:3 (2:3)
Голы: Блессинг, 12, 45. Вела, 53 – Ибрагимович, 2, 15. Павон, 16.
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