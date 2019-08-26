Александр Самедов: Тренером буду вряд ли, возможно, функционером Бывший полузащитник «Спартака» намерен остаться в футболе.

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Чемпион России в составе «Спартака» Александр Самедов рассказал о планах на будущее.

«Хочу сейчас немного отдохнуть, побыть с семьей, детьми, никуда не тороплюсь, – приводит ТАСС слова Самедова. – В любом случае уже надо начать этим заниматься – наверняка это будет какая-то футбольная история. Тренером буду вряд ли, возможно, функционером».

Напомним, в начале года «Спартак» расторг контракт с Самедовым, после чего до конца сезона он выступал за «Крылья Советов», а летом объявил о завершении карьеры.

Накануне Самедов нанес символический удар по мячу перед матчем седьмого тура премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» (1:2) на «Самара Арене».