«Урал» и «Сочи» сыграют в заключительном матче седьмого тура РПЛ Начало игры – 18:00 (мск).

«Урал» примет «Сочи» в заключительном матче седьмого тура РПЛ.

После шести туров «Урал» набрал семь очков и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице. На счету «Сочи» три очка и предпоследнее место.

В предыдущем туре «Урал» на своем поле потерпел поражение от «Крыльев Советов» (1:3), а «Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), забив в шестом матче сезона свой первый в истории гол в РПЛ.

Отметим, что ранее команды ни разу не встречались друг с другом.

Матч «Урал» – «Сочи» пройдет 26 августа на «Екатеринбург Арене». Начало – 18:00 (мск). На игре будет использована система VAR.