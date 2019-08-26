Бубнов считает, что в матче «Урал» – «Сочи» будет забито пять голов «Урал» примет «Сочи» в заключительном матче седьмого тура премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч седьмого тура премьер-лиги «Урал» – «Сочи».

«После двух подряд болезненных поражений команда Дмитрия Парфенова найдет в себе силы переломить ситуацию, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Урал» лучше сыгран, а дома в целом выглядит неплохо. Прогноз – 3:2».

Напомним, после шести туров «Урал» набрал семь очков и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице. У «Сочи» три очка и предпоследнее место.

Матч «Урал» – «Сочи» пройдет 26 августа на «Екатеринбург Арене». Начало – 18:00 (мск).

Отметим, что у главного арбитра матча Сергея Карасева будет возможность прибегать к видеоповторам (VAR).