Эрнесто Вальверде: У Гризманна был важный день Француз сделал дубль в ворота «Бетиса», забив свои первые голы за «Барселону».

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Бетисом» (5:2) в матче второго тура примеры на стадионе «Камп Ноу».

«Если посмотреть первый матч (с «Атлетиком» – 0:1), мы доминировали на «Сан-Мамесе», но проиграли, – приводит AS слова Вальверде. – Эта игра была похожей. Мы хорошо начали, но пропустили, и нам пришлось возвращаться в игру.

Мне понравился наш футбол в первом тайме, но, если проигрываешь, всегда думаешь о том, чтобы что-то поменять. При счете 0:1 я отправил разминаться (Артуро) Видаля, он был нашим альтернативным вариантом. Нам нужно было забить. После же того, как счет сравнялся, мы заиграли лучше и смогли забить второй гол.

Игра (Антуана) Гризманна? В целом все игроки смотрелись хорошо. Но от Гризманна были особые ожидания с учетом того, что он новичок, а в атаке у нас отсутствовали другие игроки. Для него это был важный день».

Напомним, 28-летний француз оформил дубль в матче. Для него эти голы стали первыми в составе «Барселоны». По мячу забили полузащитник Карлес Перес, защитник Жорди Альба и чилиец Артуро Видаль.