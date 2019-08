16-летний Фати стал вторым самым юным игроком «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати дебютировал за основную команду в матче второго тура примеры с «Бетисом» (5:2) на стадионе «Камп Ноу».

👶 - Ansu Fati (16-300) becomes the 2nd youngest player ever to make a competitive appearance for FC Barcelona, after Vicente Martinez (16-298) in 1941/42. #BarçaBetis #ForçaBarça