16-летний Фати стал вторым самым юным игроком «Барселоны» Полузащитник из Гвинеи-Бисау вышел на замену в матче с «Бетисом».

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Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати дебютировал за основную команду в матче второго тура примеры с «Бетисом» (5:2) на стадионе «Камп Ноу».

👶 - Ansu Fati (16-300) becomes the 2nd youngest player ever to make a competitive appearance for FC Barcelona, after Vicente Martinez (16-298) in 1941/42. #BarçaBetis #ForçaBarça — Gracenote Live (@GracenoteLive) August 25, 2019

16-летний игрок из Гвинеи-Бисау вышел на замену на 78-й минуте вместо испанца Карлеса Переса. Он стал вторым самым юным игроком в истории каталонского клуба.

В день матча Фати исполнилось 16 лет и 300 дней. Ему не хватило двух дней, чтобы повторить рекорд клуба, который с сезона-1941/1942 принадлежит Висенте Мартинесу. Он впервые сыграл за «Барселону» в возрасте 16 лет и 298 дней.

Фати является воспитанником «Барселоны». Нынешним летом он подписал контракт до 2022 года с опцией продления еще на два сезона.