16-летний Фати стал вторым самым юным игроком «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати дебютировал за основную команду в матче второго тура примеры с «Бетисом» (5:2) на стадионе «Камп Ноу».
16-летний игрок из Гвинеи-Бисау вышел на замену на 78-й минуте вместо испанца Карлеса Переса. Он стал вторым самым юным игроком в истории каталонского клуба.
В день матча Фати исполнилось 16 лет и 300 дней. Ему не хватило двух дней, чтобы повторить рекорд клуба, который с сезона-1941/1942 принадлежит Висенте Мартинесу. Он впервые сыграл за «Барселону» в возрасте 16 лет и 298 дней.
Фати является воспитанником «Барселоны». Нынешним летом он подписал контракт до 2022 года с опцией продления еще на два сезона.
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