Томас Тухель: Не знаю, пропустят ли Кавани и Мбаппе матчи Лиги чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после матча третьего тура лиги 1 с «Тулузой» (4:0) высказался о травмах форвардов Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе.
«Не могу сказать ничего конкретного о травмах Кавани и Мбаппе, – приводит L’Equipe слова Тухеля. – Мы не знаем, насколько повреждения серьезны, и пропустят ли игроки матчи Лиги чемпионов. Я не беспокоюсь об этом, я просто расстроен.
(Эрик Максим) Шупо-Мотинг провел невероятный матч. Он такой игрок, который может помогать команде, хотя в этот раз сыграл и не на своей позиции. Он обладает мастерством, а теперь, надеюсь, стал более уверенным».
Напомним, камерунец Эрик Максим Шупо-Мотинг заменил Кавани на 14-й минуте и оформил дубль. Мбаппе покинул поле на 66-й минуте.
До международной паузы «ПСЖ» проведет еще один матч – 30 августа в гостях с «Метцем».
Кубок мэра. Крикунов дебютирует и побеждает «Динамо» во второй раз подряд завоевало Кубок мэра. Для главного тренера Владимира Крикунова премьера на московском турнире оказалась успешной. 25.08.2019 22:16 Хоккей Домрачев Владислав Помешает ли Ковалеву «спина» Альвареса? В субботу чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев проведет защиту титула против непобежденного британца Энтони Ярда. 23.08.2019 21:46 Бокс Усачев Владислав Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Чемпионат в никуда. Как российский бокс теряет позиции Специальное расследование «Советского спорта». 19.08.2019 21:30 Бокс Видео всех голов 7-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 7-го тура чемпионата России. 25.08.2019 23:00 Футбол На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Уложили американцев. Харитонов и Минаков расправились с Митрионом и Джонсоном (видео) Сергей Харитонов и Виталий Минаков победили своих соперников на турнире Bellator 225. 25.08.2019 07:13 ММА Ващенко Сергей «Вначале в Словакии было страшновато». Интервью с Беном Маршаллом – он заменит Майоне в Риге «Советский спорт» поговорил с американским защитником рижского «Динамо» Беном Маршаллом. 25.08.2019 15:57 Хоккей