Томас Тухель: Не знаю, пропустят ли Кавани и Мбаппе матчи Лиги чемпионов Форварды «ПСЖ» получили травмы в матче с «Тулузой».

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после матча третьего тура лиги 1 с «Тулузой» (4:0) высказался о травмах форвардов Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе.

«Не могу сказать ничего конкретного о травмах Кавани и Мбаппе, – приводит L’Equipe слова Тухеля. – Мы не знаем, насколько повреждения серьезны, и пропустят ли игроки матчи Лиги чемпионов. Я не беспокоюсь об этом, я просто расстроен.

(Эрик Максим) Шупо-Мотинг провел невероятный матч. Он такой игрок, который может помогать команде, хотя в этот раз сыграл и не на своей позиции. Он обладает мастерством, а теперь, надеюсь, стал более уверенным».

Напомним, камерунец Эрик Максим Шупо-Мотинг заменил Кавани на 14-й минуте и оформил дубль. Мбаппе покинул поле на 66-й минуте.

До международной паузы «ПСЖ» проведет еще один матч – 30 августа в гостях с «Метцем».