Томас Тухель: Леонардо знает, что я хочу, чтобы Неймар остался

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после матча третьего тура лиги 1 с «Тулузой» (4:0) высказался о ситуации с бразильцем Неймаром, который может сменить клуб до закрытия трансферного окна.
«(Спортивный директор «ПСЖ») Леонардо хорошо знает, что я хочу, чтобы Неймар остался, – приводит L’Equipe слова Тухеля. – Пока ничего не понятно. Но этот вопрос должен быть разрешен как можно скорее. Он великолепный игрок и очень важен для нас».
Напомним, Неймар рассчитывает уйти из «ПСЖ». На 27-летнего форварда претендуют его предыдущий клуб – «Барселона» и «Реал».
Добавим, что бразилец завершает восстановление после травмы голеностопа, из-за которой он пропустил домашний Кубок Америки.
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