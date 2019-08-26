Томас Тухель: Леонардо знает, что я хочу, чтобы Неймар остался В «ПСЖ» ждут разрешения ситуации с будущим бразильца.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после матча третьего тура лиги 1 с «Тулузой» (4:0) высказался о ситуации с бразильцем Неймаром, который может сменить клуб до закрытия трансферного окна.

«(Спортивный директор «ПСЖ») Леонардо хорошо знает, что я хочу, чтобы Неймар остался, – приводит L’Equipe слова Тухеля. – Пока ничего не понятно. Но этот вопрос должен быть разрешен как можно скорее. Он великолепный игрок и очень важен для нас».

Напомним, Неймар рассчитывает уйти из «ПСЖ». На 27-летнего форварда претендуют его предыдущий клуб – «Барселона» и «Реал».

Добавим, что бразилец завершает восстановление после травмы голеностопа, из-за которой он пропустил домашний Кубок Америки.