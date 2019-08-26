«Динамо» не договорилось с «Бернли» о трансфере Выдры - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 августа 2019 12:09ФутболЛипкин Антон

«Динамо» не договорилось с «Бернли» о трансфере Выдры

Чешский форвард останется в премьер-лиге.

Форвард «Бернли» Матей Выдра не перейдет в «Динамо», сообщает News.ru.

По информации источника, бело-голубые вели переговоры о трансфере 27-летнего чешского нападающего, однако не смогли договориться с «Бернли» о размере компенсации. В свою очередь сам игрок также не сильно стремился менять премьер-лигу на РПЛ.

Выдра выступает за «Бернли» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел за команду 17 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи

Ранее Выдра играл за «Высочину», «Баник», «Удинезе», «Брюгге», «Уотфорд», «Вест Бромвич», «Рединг» и «Дерби Каунти». На его счету четыре гола и пять результативных передач в 37 матчах премьер-лиги.

Никита Нестеров: Я читал о ситуации с Кузнецовым, но лучше об этом спросите у него Защитник ЦСКА Никита Нестеров после поражения от «Витязя» на турнире Кубок Мэра отметил хорошую игру вратаря Ильи Ежова.   24.08.2019 18:30 Хоккей Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Рижское «Динамо» победило «Ак Барс» и выиграло Кубок ЛЖД «Северсталь» обыграла СКА «Трактор» во второй раз обыграл «Магнитку»
Российская супер-тройка. Как высоко поднимутся в этом году Медведев, Рублев и Хачанов? Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев за последний месяц на троих сыграли четыре финала, шесть раз побеждали соперников из топ-10 и в оптимальной форме подошли к US Open. Чего нам ждать от них дальше? 22.08.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
«Зенит», подвинься! В нашем чемпионате теперь трио лидеров «Краснодар» и «Локомотив», сыграв вничью, дружно догнали в турнирной таблице РПЛ «Зенит», оступившийся в Уфе.   24.08.2019 21:54 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
Николай Савичев: Радует, что не пропустили, потому что давно не играли «на ноль» Даниил Лесовой: Было бы неправильно не ставить цель попасть в сборную России Яка Бийол: Победа над «Ахматом» очень важна для ЦСКА
Олег Иванов: Арбитр судил хорошо, это мужской футбол После матча ЦСКА с «Ахматом», в котором армейцы победили 3:0, своими впечатлениями поделились Олег Иванов, Иван Обляков и Звонимир Шарлия. 25.08.2019 20:22 Футбол Григорьевская Юлия
Данила – Мастер. Даниил Медведев покорил Цинциннати и стал пятой ракеткой планеты Это все-таки случилось! Сыграв третий финал за три недели, Даниил Медведев завоевал новый титул. Пятый для себя в карьере. Пятым из россиян – на «Мастерсе». 19.08.2019 10:53 Теннис Мысин Николай
Кубок мэра. Крикунов дебютирует и побеждает «Динамо» во второй раз подряд завоевало Кубок мэра. Для главного тренера Владимира Крикунова премьера на московском турнире оказалась успешной. 25.08.2019 22:16 Хоккей Домрачев Владислав
Главный матч – в первый день. Шарапова сыграет с Уильямс на старте US Open Сегодня в Нью-Йорке стартует заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне. В основной сетке – 15 россиян (11 девушек и 4 мужчины). 26.08.2019 11:24 Теннис Мысин Николай
Молодежка Брагина досрочно победила на Турнире четырех наций в Перми Несмотря на поражение в воскресенье в заключительном матче соревнований от Финляндии – 2:4, молодежная сборная России (игроки до 20 лет) во главе с Валерием Брагиным заняла первое место на Турнире четырех наций в Перми. 25.08.2019 18:37 Хоккей Славин Виталий
Тил возвращает «Спартак» на вершину. Голландец принес победу в Самаре Красно-белые в компенсированное время одержали волевую победу над «Крыльями Советов» благодаря голу и передаче Гуса Тила. 25.08.2019 21:08 Футбол Зибрак Артем
Новости
13:40 Футбол Форвард «Кристал Пэлас» может заменить Неймара в «ПСЖ»
13:31 Футбол Николай Савичев: Радует, что не пропустили, потому что давно не играли «на ноль»
13:26 Футбол Даниил Лесовой: Было бы неправильно не ставить цель попасть в сборную России
13:19 Футбол Шашков – об отсутствии Соболева в заявке сборной России: Ему надо доказывать свой класс
13:10 Футбол Антуан Гризманн: Второй гол? Видел, как Месси так бьет и скопировал его
12:57 Футбол Яка Бийол: Победа над «Ахматом» очень важна для ЦСКА
12:55 Футбол Источник: Представители «Динамо» договорились о трансфере Симеоне
12:50 Футбол Владимир Федотов: Довольны тем, что новички вообще появились
12:37 Футбол Капитан «Сочи» Евгений Песегов: Пока хромаем в «физике», когда все наладим – придет результат
12:28 Футбол Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном
12:18 Футбол ЦСКА подпишет двух новичков на этой неделе
12:14 Футбол Тил поделился эмоциями после победы над «Крыльями Советов»
12:09 Футбол «Динамо» не договорилось с «Бернли» о трансфере Выдры
12:01 Футбол Томас Тухель: Леонардо знает, что я хочу, чтобы Неймар остался
11:49 Футбол В понедельник Черчесов объявит состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном
11:41 Футбол Томас Тухель: Не знаю, пропустят ли Кавани и Мбаппе матчи Лиги чемпионов
11:32 Футбол 16-летний Фати стал вторым самым юным игроком «Барселоны»
10:10 Футбол «Химки» повторили рекорд «Арсенала» по беспроигрышной серии со старта сезона в ФНЛ
10:01 Футбол «Зенит» интересуется полузащитником «Ренна» Гренье
09:42 Футбол Эрнесто Вальверде: У Гризманна был важный день
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика