«Динамо» не договорилось с «Бернли» о трансфере Выдры

Форвард «Бернли» Матей Выдра не перейдет в «Динамо», сообщает News.ru.
По информации источника, бело-голубые вели переговоры о трансфере 27-летнего чешского нападающего, однако не смогли договориться с «Бернли» о размере компенсации. В свою очередь сам игрок также не сильно стремился менять премьер-лигу на РПЛ.
Выдра выступает за «Бернли» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел за команду 17 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи
Ранее Выдра играл за «Высочину», «Баник», «Удинезе», «Брюгге», «Уотфорд», «Вест Бромвич», «Рединг» и «Дерби Каунти». На его счету четыре гола и пять результативных передач в 37 матчах премьер-лиги.
Никита Нестеров: Я читал о ситуации с Кузнецовым, но лучше об этом спросите у него Защитник ЦСКА Никита Нестеров после поражения от «Витязя» на турнире Кубок Мэра отметил хорошую игру вратаря Ильи Ежова. 24.08.2019 18:30 Хоккей Григорьевская Юлия Российская супер-тройка. Как высоко поднимутся в этом году Медведев, Рублев и Хачанов? Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев за последний месяц на троих сыграли четыре финала, шесть раз побеждали соперников из топ-10 и в оптимальной форме подошли к US Open. Чего нам ждать от них дальше? 22.08.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев «Зенит», подвинься! В нашем чемпионате теперь трио лидеров «Краснодар» и «Локомотив», сыграв вничью, дружно догнали в турнирной таблице РПЛ «Зенит», оступившийся в Уфе.
24.08.2019 21:54 Футбол Мощенко Захар Олег Иванов: Арбитр судил хорошо, это мужской футбол После матча ЦСКА с «Ахматом», в котором армейцы победили 3:0, своими впечатлениями поделились Олег Иванов, Иван Обляков и Звонимир Шарлия. 25.08.2019 20:22 Футбол Григорьевская Юлия Данила – Мастер. Даниил Медведев покорил Цинциннати и стал пятой ракеткой планеты Это все-таки случилось! Сыграв третий финал за три недели, Даниил Медведев завоевал новый титул. Пятый для себя в карьере. Пятым из россиян – на «Мастерсе». 19.08.2019 10:53 Теннис Мысин Николай Кубок мэра. Крикунов дебютирует и побеждает «Динамо» во второй раз подряд завоевало Кубок мэра. Для главного тренера Владимира Крикунова премьера на московском турнире оказалась успешной. 25.08.2019 22:16 Хоккей Домрачев Владислав Главный матч – в первый день. Шарапова сыграет с Уильямс на старте US Open Сегодня в Нью-Йорке стартует заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне. В основной сетке – 15 россиян (11 девушек и 4 мужчины). 26.08.2019 11:24 Теннис Мысин Николай Молодежка Брагина досрочно победила на Турнире четырех наций в Перми Несмотря на поражение в воскресенье в заключительном матче соревнований от Финляндии – 2:4, молодежная сборная России (игроки до 20 лет) во главе с Валерием Брагиным заняла первое место на Турнире четырех наций в Перми. 25.08.2019 18:37 Хоккей Славин Виталий Тил возвращает «Спартак» на вершину. Голландец принес победу в Самаре Красно-белые в компенсированное время одержали волевую победу над «Крыльями Советов» благодаря голу и передаче Гуса Тила. 25.08.2019 21:08 Футбол Зибрак Артем