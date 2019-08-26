«Динамо» не договорилось с «Бернли» о трансфере Выдры Чешский форвард останется в премьер-лиге.

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Форвард «Бернли» Матей Выдра не перейдет в «Динамо», сообщает News.ru.

По информации источника, бело-голубые вели переговоры о трансфере 27-летнего чешского нападающего, однако не смогли договориться с «Бернли» о размере компенсации. В свою очередь сам игрок также не сильно стремился менять премьер-лигу на РПЛ.

Выдра выступает за «Бернли» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел за команду 17 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи

Ранее Выдра играл за «Высочину», «Баник», «Удинезе», «Брюгге», «Уотфорд», «Вест Бромвич», «Рединг» и «Дерби Каунти». На его счету четыре гола и пять результативных передач в 37 матчах премьер-лиги.