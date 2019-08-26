ЦСКА подпишет двух новичков на этой неделе Трансферное окно закрывается 2 сентября.

ЦСКА рассчитывает подписать контракты с двумя новыми игрока на этой неделе, сообщает News.ru.

Одним из новичков армейцев с большой долей вероятности станет форвард «Млады-Болеслав» Николай Комличенко, которого клуб может арендовать с правом выкупа.

Напомним, нынешним летом в ЦСКА пришел только один игрок – защитник Звонимир Шарлия из хорватского «Славена». При этом клуб выкупил трансферы защитника Игоря Дивеева и полузащитника Николы Влашича, которые провели прошлый сезон в команде на правах аренды.

Добавим, что трансферное окно закрывается 2 сентября. После семи туров ЦСКА набрал 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице премьер-лиги.