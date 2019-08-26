Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав национальной команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.
Сборная России:
вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»);
защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Витесс», Голландия), Федор Кудряшов («Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА);
полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»);
нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).
Состав @TeamRussia на матчи @EuroQualifiers с Шотландией и Казахстаном!#СборнаяРоссии #НашиПарни pic.twitter.com/qdTYFfGRyw— Сборная России (@TeamRussia) August 26, 2019
Сбор национальной команды в Новогорске начнется 1 сентября. Напомним, Россия сыграет с Шотландией 6 сентября в Глазго и с Казахстаном 9 сентября в Калининграде.