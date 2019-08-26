Антуан Гризманн: Второй гол? Видел, как Месси так бьет и скопировал его Француз сделал дубль в ворота «Бетиса».

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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн подвел итоги матча второго тура примеры с «Бетисом» (5:2) на стадионе «Камп Ноу», в котором он сделал дубль.

«После поражения (от «Атлетика» – 0:1) было много комментариев, – приводит Marca слова 28-летнего француза. – Нам пришлось поработать на этой неделе.

После гола соперника мы проснулись. В итоге, нам удался хороший матч с множеством моментов. Мы получили удовольствие от игры. Надеюсь, так будет всегда.

Второй гол? Я видел, как Лео (Месси) так бил на тренировках и повторил его удар».

Отметим, что Гризманн забил второй гол ударом с угла штрафной в дальний нижний угол. Месси продолжает восстановление после повреждения икроножной мышцы, которое он получил на одной из своих первых тренировок в межсезонье.

В следующем туре 31 августа «Барселона» сыграет в гостях с «Осасуной».