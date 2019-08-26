Даниил Лесовой: Было бы неправильно не ставить цель попасть в сборную России Полузащитник «Арсенала» вызван в «молодежку».

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Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой заявил о цели пробиться в сборную России.

«Было бы неправильно не ставить такую цель, – сказал 21-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – В юниорскую сборную уже вызывался, надеюсь, вызовут и в молодежную.

Будучи игроком «Арсенала», с командой U20 провел семь-восемь неофициальных матчей, они давали тренерам представление о кандидатах в молодежку. Главный тренер один и тот же – Михаил Михайлович Галактионов».

Отметим, что Лесовой родился в Москве, но вырос в Киеве и выступал за юношескую сборную Украины. В 2016 году он перешел из киевского «Динамо» и в «Зенит», а с прошлого года выступает в аренде за «Арсенал».

На прошлой неделе Лесовой был вызван в молодежную сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2021 с Сербией (6 сентября) и Болгарией (10 сентября).