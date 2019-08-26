Итальянец Масса назначен на матч «Спартак» – «Брага» В субботу арбитр назначил пенальти в ворота «Фиорентины» после симуляции Мертенса.

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Итальянский арбитр Давиде Масса назначен на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы «Спартак» – «Брага», сообщает официальный сайт красно-белых.

Помогать 38-летнему судье будут ассистенты Фабиано Прети и Стефано Алассио, а также четвертый рефери Фабрицио Паскуа.

Отметим, что в субботу Масса работал на матче первого тура серии A «Фиорентина» – «Наполи» (3:4) и назначил пенальти в ворота «фиалок» после симуляции бельгийца Дриса Мертенса.

В прошлом сезоне Масса обслуживал два матча с участием российских клубов: 6 ноября игру группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» (4:1) и 14 февраля первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Байер» (0:0).

Матч «Спартак» – «Брага» пройдет 29 августа на «Открытие Арене» в Москве. Начало – 20:15 (мск).

Напомним, первая игра в Португалии завершилась минимальной победой хозяев (1:0).