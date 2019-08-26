Антон Швец: Арбитр не поставил чистейший пенальти в ворота ЦСКА Встреча в Москве.

Полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА (0:3) в 7-м туре РПЛ.

«Показывали неплохой футбол, но пропустили в первом тайме. На вторую половину вышли настроенными отыграться, создали хороший момент, который реализовать не смогли. Плюс арбитр не поставил чистейший пенальти в ворота ЦСКА. Сейчас это всего лишь отговорки, мы сами виноваты в таком итоговом результате», – цитирует игрока News.ru.