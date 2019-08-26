Ванда Нара: У Икарди были предложения, от которых не отказался бы никто в мире Аргентинец рассчитывает остаться в «Интере».

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Жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что аргентинец намерен остаться в команде.

«Он не считает, что его история в «Интере» завершена, – приводит Football Italia слова Нары. – Я не знаю, что может произойти, но точно знаю его слова, когда трансферный рынок открылся. И он остается непреклонным. У нас были предложения, от которых не отказался бы никто в мире, но он сказал «нет» ради «Интера».

Думаю, Антонио Конте – великолепный тренер. Надеюсь, он решит ставить его в состав. Я ничего не жду, все зависит от выбора клуба, который платит ему зарплату».

Напомним, в начале предсезонной подготовки генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что в клубе не рассчитывают на 26-летнего нападающего.

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года, его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.