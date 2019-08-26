Набабкин будет тренироваться индивидуально из-за повреждения голени Защитник ЦСКА получил травму в матче с «Ахматом».

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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил повреждение в матче седьмого тура премьер-лиги с «Ахматом» (3:0) на «ВЭБ Арене» в Москве, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний игрок обороны вышел в стартовом составе армейцев, но уже на 17-й минуте был заменен на хорвата Звонимира Шарлию.

По итогам обследования у Набабкина выявлено повреждение мягких тканей левой голени. В ближайшее время он будет работать по индивидуальной программе. О сроках возвращения игрока в общую группу клуб сообщит дополнительно.

Отметим, что Набабкин принял участие в четырех матчах ЦСКА в нынешнем сезоне. При этом все 90 минут он провел на поле только в дерби со «Спартаком» (1:2) в шестом туре.

В восьмом туре 1 сентября ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в Туле.