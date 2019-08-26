Константин Кучаев: Нужно было реабилитироваться перед болельщиками после поражения в дерби ЦСКА крупно победил «Ахмат».

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подвел итоги матча седьмого тура премьер-лиги с «Ахматом» (3:0) на «ВЭБ Арене» в Москве.

«Очень важная победа, – приводит «Р-Спорт» слова 21-летнего игрока. – В первую очередь нужно было реабилитироваться перед болельщиками после поражения.

Просто стараемся побеждать в каждой игре и двигаемся дальше. Думаю, это самый правильный подход».

Напомним, в предыдущем туре ЦСКА проиграл в дерби «Спартаку» (1:2). Голы в ворота «Ахмата» забили Марио Фернандес, Федор Чалов и Никола Влашич. Теперь у команды 13 очков и шестое место в турнирной таблице.

До международной паузы ЦСКА проведет еще один матч – 1 сентября в гостях с «Арсеналом».