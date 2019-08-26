Источник: Окака Чука может перейти в «Динамо»

Нападающий «Удинезе» Стефано Окака Чука попал в сферу интересов «Динамо», сообщил в своем телеграм-канале журналист Нобель Арустамян.
– «Динамо» активно ищет нападающего, в том числе в Италии. Главным вариантом шел Кристиан Куаме из «Дженоа», который очень неплохо провел прошлый сезон. Но условия «Дженоа» отпугнули москвичей. Годовая аренда за три миллиона евро плюс выкуп за 15 не подошли «Динамо». Бело-голубые ищут бюджетный вариант с годовой арендой. Сейчас активная работа ведется по Стефано Окака Чуке. Итальянец принадлежит «Уотфорду», а прошлый сезон провел в аренде в «Удинезе» (обоими клубами владеет семья Поццо). Сейчас стороны в переговорах с «Динамо», предполагаемая зарплата Окака Чуки — 2,5 миллиона евро, – сообщил Арустамян.
На счету экс-игрока сборной Италии шесть мячей в 16 матчах за «Удинезе» в сезоне-2018/19.
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