«Урал» – «Сочи». Команды забили по мячу в первом тайме (видео) Матч проходит в Екатеринбурге.

Новости СМИ2 Завершился первый тайм в матче седьмого тура российской премьер-лиги между «Уралом» и «Сочи». Счёт – 1:1. У хозяев пенальти реализовал Эрик Бикфалви (16-я минута). У гостей отличился Антон Заболотный (43).