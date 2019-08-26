Гендиректор «Сочи»: Точилину нужно дать шанс. И ему дается этот шанс

После семи туров сочинцы набрали три очка и занимают 15-е место.
– Отставка Точилина? Если уж меняют тренера, то к этому не вы должны подводить, это решается внутри клуба. Точилин – молодой тренер, хорошо прошел ПФЛ и ФНЛ. Я считаю, что ему нужно дать шанс. И ему дается этот шанс. Игроки должны его поддержать самоотдачей. Точилин справляется, у него еще все впереди. В ФНЛ мы также начинали. Шесть первых туров не могли выиграть. А потом пошли вверх. Посмотрите на календарь – мы только две игры сыграли дома. Идет становление команды. Всех интересует, когда кого-то подвесят. Причем здесь тренер? Он делает все, что может. Свои очки мы еще наберем и поднимемся наверх. Потенциал у нашей команды есть, – приводит слова Рубашко «Спорт день за днем».
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