Гендиректор «Сочи»: Точилину нужно дать шанс. И ему дается этот шанс - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 августа 2019 21:38ФутболКоноплев Александр

Гендиректор «Сочи»: Точилину нужно дать шанс. И ему дается этот шанс

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко исключил грядущую отставку главного тренера клуба Александра Точилина.

После семи туров сочинцы набрали три очка и занимают 15-е место.

– Отставка Точилина? Если уж меняют тренера, то к этому не вы должны подводить, это решается внутри клуба. Точилин – молодой тренер, хорошо прошел ПФЛ и ФНЛ. Я считаю, что ему нужно дать шанс. И ему дается этот шанс. Игроки должны его поддержать самоотдачей. Точилин справляется, у него еще все впереди. В ФНЛ мы также начинали. Шесть первых туров не могли выиграть. А потом пошли вверх. Посмотрите на календарь – мы только две игры сыграли дома. Идет становление команды. Всех интересует, когда кого-то подвесят. Причем здесь тренер? Он делает все, что может. Свои очки мы еще наберем и поднимемся наверх. Потенциал у нашей команды есть, – приводит слова Рубашко «Спорт день за днем».

Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79 кг) Сергей Ковалев отправил в нокаут небитого ранее британца Энтони Ярда. 25.08.2019 01:44 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Врачи не выявили у Ярда проблем со здоровьем Николай Валуев – Ковалеву: Эта победа - удар по печени тем, кто в тебе разуверился Ковалев посвятил победу Дадашеву
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.  24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья
Станислав Черчесов: Дзюба – наш капитан. Он сильнее Чалова Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свой выбор футболистов, вызванных на матчи против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября). 26.08.2019 15:43 Футбол
Еще по теме:
Матч Россия – Казахстан можно будет посмотреть в кинотеатрах Даниил Лесовой: Было бы неправильно не ставить цель попасть в сборную России Шашков – об отсутствии Соболева в заявке сборной России: Ему надо доказывать свой класс
Ваш котелок сварил бы этот суп не хуже. Колонка Юрия Цыбанева Почему Станислав Черчесов не вызвал Максименко и Соболева 26.08.2019 21:21 Футбол Цыбанев Юрий
Главный матч – в первый день. Шарапова сыграет с Уильямс на старте US Open Сегодня в Нью-Йорке стартует заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне. В основной сетке – 15 россиян (11 девушек и 4 мужчины). 26.08.2019 11:24 Теннис Мысин Николай
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовал Первым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых. 22.08.2019 21:47 Фигурное катание Тигай Лев
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
22:33 Баскетбол «Химки» уступили «Будучности» в товарищеском матче
22:01 Хоккей СКА обыграл «Авангард» на турнире памяти Пучкова
21:43 Теннис Медведев обыграл индийца Гуннесварана в первом круге US Open
21:38 Футбол Гендиректор «Сочи»: Точилину нужно дать шанс. И ему дается этот шанс
21:09 Теннис Гаспарян встретится с Контой во втором круге US Open
20:57 Теннис Маррэй одержал первую победу с 1 января
20:51 Волейбол Россиянки уступили Германии на чемпионате Европы
20:48 Теннис Александрова вышла во второй круг US Open
20:16 Теннис Касаткина проиграла Конте на US Open
20:03 Футбол Вячеслав Колосков: Компьютер офсайд не определит
19:53 Футбол «Урал» дома победил «Сочи»
19:41 Легкая атлетика Рудиша чудом не пострадал в страшном ДТП (фото)
19:19 Хоккей «Салават» обыграл «Нефтехимик»
19:03 Футбол Стринич покинул «Милан». За год футболист не сыграл ни матча
18:51 Футбол «Урал» – «Сочи». Команды забили по мячу в первом тайме (видео)
18:47 Спортивная гимнастика Алия Мустафина: Скорее всего, я не поеду на чемпионат мира
18:35 Футбол Сергей Семак – об игре «Зенита»: Это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать
18:28 Футбол Источник: Окака Чука может перейти в «Динамо»
18:18 Футбол СМИ: «Зенит» не смог приобрести игрока «Селтика»
18:02 Футбол Крыховяк и Рыбус вызваны в сборную Польши на матчи квалификации Евро-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика