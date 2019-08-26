Николай Левников: Чем больше в футболе компьютерных технологий, тем менее интересным он станет Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников скептически относится к идее ФИФА внедрить систему автоматического определения офсайда.

– Компьютер сможет определить лишь положение футболиста, а не то, вмешивается ли он в игру, пытается ли оказать влияние на соперника, какую выгоду извлекает. А ведь именно это и считается нарушением правил. Я выступаю за применение системы во избежание ключевых ошибок рефери, а не для определения миллиметрового офсайда. Мне кажется, чем больше в футболе будет применяться подобных технологий, тем менее интересным он станет для болельщиков. Они нужны для игр роботов, а не людей, – приводит слова Левникова RT.