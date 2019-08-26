Илья Геркус: Я выслушал условия Бердыева и решил назначить Семина Известный специалист Курбан Бердыев в 2016 году провел переговоры с руководством «Локомотива».

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Об этом сообщил тогдашний генеральный директор железнодорожников Илья Геркус.

– Бердыев фигурировал, я проводил с ним переговоры. Я выслушал его условия, но нашего согласия на это дано не было. Знал, чего хочет Бердыев, на что он рассчитывает, как он видит развитие клуба. Я дал этому всему оценку и решил назначить Семина. Первая причина: Семин был свободен и хотел работать. Вторая: команда нуждалась в тренере. Третья: его опыт, отношение к «Локомотиву». Тут он вчистую выигрывал конкуренцию у любого другого кандидата, – приводит слова Геркуса «Чемпионат».

При Семине «Локомотив» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.