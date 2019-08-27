Сергей Силкин: «Краснодару» нужно забить два быстрых мяча Матч пройдет 27 августа. Начало – в 22.00 по московскому времени.

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что при определенных условиях «Краснодар» сможет пройти «Олимпиакос» по сумме двух встреч. В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «быки» уступили на выезде 0:4.

– Честно говоря, еще после домашнего поражения от «Порту» (0:1) в предыдущем раунде не верилось, что «Краснодар» продолжит свой путь в Лиге чемпионов. А уж после 0:4 от «Олимпиакоса» надежды еще меньше. Хотя возможно все. Кубанцам нужно забить два быстрых мяча. Тогда их шансы на итоговый успех значительно повысятся. Уверен, они будут максимально мотивированы на грядущую встречу и постараются сотворить сенсацию, – приводят слова Силкина «Известия».

Матч пройдет 27 августа. Начало – в 22.00 по московскому времени.