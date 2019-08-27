Жоау Мариу прибыл в Москву Полузащитник «Интера» Жоау Мариу замечен в аэропорту Москвы.

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Ожидается, что португалец в ближайшее время подпишет контракт с «Локомотивом».

Жоау Мариу – чемпион Европы 2016 года и обладатель Кубка Португалии. На его счету два гола в 43 матчах за сборную Португалии.

Трансферная стоимость хавбека оценивается в 18 миллионов евро.