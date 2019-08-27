Виктор Вальдес: Купил Фати новые бутсы, старые были ужасны 16-летний игрок из Гвинеи-Бисау дебютировал за «Барселону».

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Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес, сейчас возглавляющий юношескую команды клуба (U19) рассказал о том, что купил бутсы 16-летнему полузащитнику Анссумане Фати, который в воскресенье дебютировал за основу в матче второго тура примеры с «Бетисом» (5:2).

«Я попросил его принести свои бутсы, – приводит Marca слова Вальдеса. – Они были совершенно ужасны и причиняли ему боль. Никто бы не подумал, что это бутсы. И мы пошли купили новую пару.

Он сильный игрок, быстрый и уверенный в себе. Таким талантам нужно предоставлять свободы, что они засверкали. Я очень рад за него. Он позвонил мне утром, и это очень воодушевило меня. Благодарен (главному тренеру «Барселоне» Эрнесто) Вальверде за то, что он предоставил ему игровое время. Его выступление не стало сюрпризом для меня».

Отметим, что Фати родился в Гвинее-Бисау. В матче с «Бетисом» он вышел на замену на 78-й минуте вместо испанца Карлеса Переса. Он стал вторым самым юным игроком в истории каталонского клуба.