Англоязычный твиттер «Зенит» завалили просьбами о покупке Джонса и Мустафи

«Зенит» открыл пользователям твиттера отправлять прямые сообщения на англоязычный аккаунт.

В итоге клуб получил множество сообщений с просьбой приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса и защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи.

«Мы оставили наш директ открытым, чтобы вам понравилось. И все, что мы получили, – сообщения о том, сколько нужно ретвитов для приобретения Фила Джонса или Мустафи», – говорится в сообщении.

We leave our DMs open to be nice and all we get is messages asking how many retweets for Phil Jones or Mustafi...🤦‍♂️ pic.twitter.com/31VfZsJqA4