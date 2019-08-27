Англоязычный твиттер «Зенит» завалили просьбами о покупке Джонса и Мустафи - Советский спорт
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27 августа 2019 07:56ФутболЛипкин Антон

Англоязычный твиттер «Зенит» завалили просьбами о покупке Джонса и Мустафи

Чемпион России открыл возможность отправлять прямые сообщения в твиттере.

«Зенит» открыл пользователям твиттера отправлять прямые сообщения на англоязычный аккаунт.

В итоге клуб получил множество сообщений с просьбой приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса и защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи.

«Мы оставили наш директ открытым, чтобы вам понравилось. И все, что мы получили, – сообщения о том, сколько нужно ретвитов для приобретения Фила Джонса или Мустафи», – говорится в сообщении.

27-летний Джонс выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, но в нынешнем сезоне не попал в заявку ни в одном матче. Такая же ситуация сложилась у 27-летнего Мустафи в «Арсенале».

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