Владелец «Торпедо» Роман Авдеев: Долг в миллиард рублей погасил из своего кармана Черно-белые лидируют в ФНЛ.

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев в программе «КраСава» объяснил назначение тренером команды Сергея Игнашевича и сообщил о том, что погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.

«Мы обсуждали вопрос, нужно ли менять Игоря Колыванова, и не было такого, чтобы точно надо менять.

Я к Колыванову испытываю только благодарность, перед ним была поставлена задача – он ее выполнил хорошо. Но надо дальше двигаться вперед.

Долг миллиард рублей? Уже погасили. Какая часть из личного кармана? Все, клуб не зарабатывает».

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Игоря Колыванова «Торпедо» добилось путевки в ФНЛ. После десяти туров черно-белые набрали 25 очков и лидируют в первенстве.