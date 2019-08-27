Владелец «Торпедо» Роман Авдеев: Долг в миллиард рублей погасил из своего кармана

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев в программе «КраСава» объяснил назначение тренером команды Сергея Игнашевича и сообщил о том, что погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
«Мы обсуждали вопрос, нужно ли менять Игоря Колыванова, и не было такого, чтобы точно надо менять.
Я к Колыванову испытываю только благодарность, перед ним была поставлена задача – он ее выполнил хорошо. Но надо дальше двигаться вперед.
Долг миллиард рублей? Уже погасили. Какая часть из личного кармана? Все, клуб не зарабатывает».
Напомним, в прошлом сезоне под руководством Игоря Колыванова «Торпедо» добилось путевки в ФНЛ. После десяти туров черно-белые набрали 25 очков и лидируют в первенстве.
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