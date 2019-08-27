Олег Кононов – игрокам: Характер, молодцы. Эту закономерность надо делать крепче «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов».

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча седьмого тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (2:1) на «Самара Арене» обратился к команде в раздевалке.

«Характер, молодцы, – сказал Кононов. – Это не первая игра, это закономерность, поэтому эту закономерность надо делать еще крепче. Не давать шансов сопернику».

Напомним, «Спартак» одержал волевую победу: проигрывая после первого тайма со счетом 0:1, красно-белые забили два гола во втором – отличились новички команды Джордан Ларссон и Гус Тил.

«Спартак» набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

29 августа «Спартак» проведет на «Открытие Арене» ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой».