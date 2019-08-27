«Краснодар» - фаворит ответного матча с «Олимпиакосом», по мнению букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является российский клуб. Коэффициент на победу «Краснодара» равен 1,9, в то время, как на победу греческой команды — 3,6. Ничья оценивается коэффициентом 3,7.
Напомним, что в первой игре «Олимпиакос» выиграл со счетом 4:0. Таким образом, в ответном матче «Краснодару», для того, чтобы пройти в групповой этап турнира, необходимо выигрывать с разницей в пять мячей.
Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
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