«Краснодар» - фаворит ответного матча с «Олимпиакосом», по мнению букмекеров Во вторник состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионом между «Краснодаром» (Россия) и «Олимпиакосом» (Греция).

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является российский клуб. Коэффициент на победу «Краснодара» равен 1,9, в то время, как на победу греческой команды — 3,6. Ничья оценивается коэффициентом 3,7.

Напомним, что в первой игре «Олимпиакос» выиграл со счетом 4:0. Таким образом, в ответном матче «Краснодару», для того, чтобы пройти в групповой этап турнира, необходимо выигрывать с разницей в пять мячей.

Игра начнется в 22:00 по московскому времени.