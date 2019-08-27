Шесть игроков «Ростова» вошли в сборную тура по версии Instat «Ростов» победил «Рубин».

РПЛ представила сборную седьмого тура по версии Instat Index.

В число 11 лучших попали шесть игроков «Ростова», по два представителя у «Динамо» и ЦСКА, один – из «Уфы».

Сборная тура по версии Instat Index

вратарь: Игорь Лещук («Динамо»);

защитники: Алексей Козлов («Ростов»), Дмитрий Чистяков («Ростов»), Хердур Магнуссон (ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»);

полузащитники: Даниил Фомин («Уфа»), Марио Фернандес (ЦСКА), Александр Саплинов («Ростов»), Роман Еременко («Ростов»);

форварды: Элдор Шомуродов («Ростов»), Максимилиан Филипп («Динамо»).

🔝 Символическая сборная седьмого тура #РПЛ по версии InStat Index pic.twitter.com/sngPAUpJR4 — Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 27, 2019

Напомним, в седьмом туре «Ростов» выиграл у «Рубина» (2:1).