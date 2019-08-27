Шесть игроков «Ростова» вошли в сборную тура по версии Instat

РПЛ представила сборную седьмого тура по версии Instat Index.
В число 11 лучших попали шесть игроков «Ростова», по два представителя у «Динамо» и ЦСКА, один – из «Уфы».
Сборная тура по версии Instat Index
вратарь: Игорь Лещук («Динамо»);
защитники: Алексей Козлов («Ростов»), Дмитрий Чистяков («Ростов»), Хердур Магнуссон (ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»);
полузащитники: Даниил Фомин («Уфа»), Марио Фернандес (ЦСКА), Александр Саплинов («Ростов»), Роман Еременко («Ростов»);
форварды: Элдор Шомуродов («Ростов»), Максимилиан Филипп («Динамо»).
Напомним, в седьмом туре «Ростов» выиграл у «Рубина» (2:1).
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