Неймар рассматривает только один вариант – возвращение в «Барселону» Об этом сообщает Marca.

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Форвард «ПСЖ» Неймар провел встречу со спортивным директором французского клуба Леонардо.

Согласно источнику, нападающий сообщил функционеру о желании вернуться в «Барселону», отметив, что не будет принимать предложения от других команд.

Ранее сообщалось, что на Неймара претендует мадридский «Реал». «ПСЖ» готов продать его в столичный клуб, поскольку не хочет возвращать игрока на «Камп Ноу» из-за непростых отношений с руководством «Барселоны».

Добавим, что Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 млн евро.