На матч Лиги чемпионов прикатили танк (фото) - Советский спорт
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27 августа 2019 18:23ФутболКоноплев Александр

На матч Лиги чемпионов прикатили танк (фото)

Приятная новость для тех, кто в танке.

Перед стадионом «Райко Митич» в Белграде появился танк. Его привезли болельщики «Црвены Звезды», которой сегодня предстоит ответный матч с «Янг Бойз» в раунде плей-офф Лиги чемпионов (первая встреча – 2:2).

По данным Sport.rs, танк Т-55 участвовал в боевых действиях на территории Югославии во время гражданской войны в начале 1990-х. Белградская полиция отказалась заводить уголовное дело, так как в танке отсутствуют боеприпасы, а значит этот всего лишь транспортное средство, а не военная техника.

В Хорватии произошедшее назвали провокацией и пообещали обратиться в ФИФА.

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