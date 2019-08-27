На матч Лиги чемпионов прикатили танк (фото) Приятная новость для тех, кто в танке.

Перед стадионом «Райко Митич» в Белграде появился танк. Его привезли болельщики «Црвены Звезды», которой сегодня предстоит ответный матч с «Янг Бойз» в раунде плей-офф Лиги чемпионов (первая встреча – 2:2).

По данным Sport.rs, танк Т-55 участвовал в боевых действиях на территории Югославии во время гражданской войны в начале 1990-х. Белградская полиция отказалась заводить уголовное дело, так как в танке отсутствуют боеприпасы, а значит этот всего лишь транспортное средство, а не военная техника.

В Хорватии произошедшее назвали провокацией и пообещали обратиться в ФИФА.