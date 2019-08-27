СМИ: «Ахмат» нашел замену Рахимову Руководство «Ахмата» думает над увольнением Рашида Рахимова с поста главного тренера клуба, сообщает «Чемпионат».

Главным кандидатом на замену считается бывший наставник «Анжи» Магомед Адиев.

Рахимов с перерывом отработал в грозненском клубе пять полных сезонов. На данный момент «Ахмат» набрал семь очков в семи матчах, занимая 12-е место в нынешнем розыгрыше российской премьер-лиги.

Адиев ушел из «Анжи» после вылета команды из РПЛ. Будучи игроком, он выступал за «Ахмат» в 2004, а также с 2006 по 2008 год.