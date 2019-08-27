Глушаков близок к возвращению в общую группу 29 августа полузащитник Денис Глушаков вернется в общую группу «Ахмата».

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Футболист пропустил матч седьмого тура российской премьер-лиги против ЦСКА из-за мышечной травмы.

– Денис Глушаков сегодня и завтра будет заниматься по индивидуальной программе, а дальше перейдет в общую группу, будет готовиться к следующей игре, – цитирует ТАСС представителя пресс-службы грозненцев.

В текущем сезоне Глушаков сыграл за клуб три матча, в которых получил одну желтую карточку.